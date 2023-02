Tre Regioni italiane nella top 10 Ue per rischi climatici: ecco che pericoli corrono. “Non fare niente costa di più delle azioni di mitigazione” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tre Regioni italiane sono nella classifica delle prime dieci in Europa per rischi climatici. Lo afferma un’analisi globale del patrimonio immobiliare e del territorio compiuta per gli investitori da Xdi (The Cross Dependency Initiative), tra i leader mondiali nell’analisi del rischio climatico fisico. In particolare in questa graduatoria il Veneto è quarto, la Lombardia quinta e l’Emilia Romagna ottava. Oltre all’Italia anche Germania e Russia hanno più “presenze” nella top 10 delle Regioni europee più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico nel 2050. I rischi principali che causano danni in Europa sono le inondazioni fluviali e superficiali o le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tresonoclassificaprime dieci in Europa per. Lo afferma un’analisi globale del patrimonio immobiliare e del territorio compiuta per gli investitori da Xdi (The Cross Dependency Initiative), tra i leader mondiali nell’analisi delo climatico fisico. In particolare in questa graduatoria il Veneto è quarto, la Lombardia quinta e l’Emilia Romagna ottava. Oltre all’Italia anche Germania e Russia hanno più “presenze”top 10europee più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico nel 2050. Iprincipali che causano danni in Europa sono le inondfluviali e superficiali o le ...

