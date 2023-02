Tre anni fa il primo paziente italiano ricoverato per covid. Intervista al medico che lo curò

di attività, 10 filoni di ricerca, 45 tra esperti, ricercatori e professori universitari coinvolti, 350 post social, 5000 intervistati, creazione di una community e oltre 120 milioni di ...Dividerei questo periodo infasi: l'emergenza con la solidarietà, l'organizzazione con la conoscenza della patologia e poi la ffase della dimenticanza". " Adesso la situazione è tranquilla in ...

Tre furti d'auto subiti in meno di tre anni, dal Barese la denuncia di un cittadino: "Servono più telecamere" BariToday

Incubo retrocessione, tre anni a rischio: i numeri della Sampdoria Samp News 24

Barazzutti fa 70: "Io e Panatta come Coppi e Bartali. Uno slam a un italiano Entro tre anni" La Gazzetta dello Sport

La "Casa del Popolo Colapesce" compie tre anni CataniaToday

Tre anni di Covid, il primario del Paziente 1: "Siamo senza memoria" - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO

a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,3%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto ...Quest'anno ha segnato due gol e sfornato tre assist, ma resta il difensore che ha calciato di più in porta: 37 tiri. Ci prova spesso. Ha dribblato meno del solito - 13 uno contro uno riusciti contro i ...