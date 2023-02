Trasversale delle Serre, avviata la gara d'appalto del lotto Vazzano - Vallelonga (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Anas ha pubblicato lunedì 20 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativo al lotto "Vazzano - Vallelonga", nell'ambito dei lavori per il ... Leggi su giornaledicalabria (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Anas ha pubblicato lunedì 20 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale il bando diper l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativo al", nell'ambito dei lavori per il ...

