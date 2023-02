Trasparenze e seduzione

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggetti che sembrano fluttuare nello spazio, armadi che si lasciano attraversare dallo sguardo, lampade che amplificano la luce, tavolini dalla struttura aerea: vetro, cristallo, plexi e policarbonato sono i materiali che consentono di realizzare questi affascinanti progetti d’arredo. Secondo antiche tecniche combinate alle nuove tecnologie. L’effetto - come in impalpabili abiti - punta a «smaterializzare» l’arredamento e a regalare più respiro agli ambienti.

