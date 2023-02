Tragedia nel Salernitano | 60enne muore schiacciato da balla di fieno

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –ad Albanella, nel, dove un operaio sessantenne è statoda unadiarrotolato. Per l’uomo, nonostante l’intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire l’esatta dinamica della. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.