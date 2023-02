Traffico Roma del 20-02-2023 ore 19:00 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per Traffico tra Pontina e Romanina e poi a seguire per un incidente troviamo con la Prenestina e la Nomentana nello stesso tratto code anche in carreggiata interna poi è avvenuto un altro incidente e ci sono code sempre in carreggiata interna tra l’appia e la Laurentina tre code per Traffico e lavori sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni è tra via dei Monti Tiburtini e viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico auto in fila anche sul Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e il raccordo anulare e dopo i lavori di potatura è stata riaperta la via Nomentana tra corso Trieste e viale XXI Aprile naturalmente Ci sono rallentamenti sulle strade limitrofe ed infine code ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare pertra Pontina enina e poi a seguire per un incidente troviamo con la Prenestina e la Nomentana nello stesso tratto code anche in carreggiata interna poi è avvenuto un altro incidente e ci sono code sempre in carreggiata interna tra l’appia e la Laurentina tre code pere lavori sulla tangenziale Tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni è tra via dei Monti Tiburtini e viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico auto in fila anche sul Urbano della A24 tra l’uscita fiorentini e il raccordo anulare e dopo i lavori di potatura è stata riaperta la via Nomentana tra corso Trieste e viale XXI Aprile naturalmente Ci sono rallentamenti sulle strade limitrofe ed infine code ...

