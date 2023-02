Traffico Roma del 20-02-2023 ore 17:00 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità dopo un incidente ancora code sulla via Salaria tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe In entrambe le direzioni ci sei in coda poi sulla tangenziale Tra via delle Valli e via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code per Traffico e lavori sulla via Pontina tra il bivio per pratica di mare e Pomezia Nord direzione Latina code anche nella zona sud del raccordo anulare in carreggiata esterna tra la cantina e l’ardeatina in carreggiata interna invece troviamo code per Traffico tra Cassia bis e se l’aria è tra il bivio per la 24 e la Prenestina per lavori di potatura alberi è ancora chiusa al Traffico la via Nomentana 3 corso Trieste Viale XXI Aprile nelle due direzioni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità dopo un incidente ancora code sulla via Salaria tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe In entrambe le direzioni ci sei in coda poi sulla tangenziale Tra via delle Valli e via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code pere lavori sulla via Pontina tra il bivio per pratica di mare e Pomezia Nord direzione Latina code anche nella zona sud del raccordo anulare in carreggiata esterna tra la cantina e l’ardeatina in carreggiata interna invece troviamo code pertra Cassia bis e se l’aria è tra il bivio per la 24 e la Prenestina per lavori di potatura alberi è ancora chiusa alla via Nomentana 3 corso Trieste Viale XXI Aprile nelle due direzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanoesaurito : RT @romatoday: VIDEO | 'Io non traffico', il flash mob per chiudere il centro di Roma alle auto - pietrom79 : RT @AndreaGiuricin: Settimana scorsa sono passato dalla #Nomentana a #Roma (in monopattino) e sorpresa... Era chiusa per la potatura. Che d… - VAIstradeanas : 16:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Antincivili : RT @romatoday: VIDEO | 'Io non traffico', il flash mob per chiudere il centro di Roma alle auto - AndreaGiuricin : Settimana scorsa sono passato dalla #Nomentana a #Roma (in monopattino) e sorpresa... Era chiusa per la potatura. C… -