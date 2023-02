Traffico Roma del 20-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento abbiamo code per un incidente sulla via Salaria tra la tangenziale est e l’aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo anulare anche in tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni ritroviamo code per lavori invece sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il raccordo verso Pomezia la polizia locale segnala ancora un incidente con code sul lungotevere in Sassia all’altezza di via San Pio decimo Ti ricordo inoltre che è chiusa la via Nomentana 3 corso Trieste Viale XX Aprile per i lavori di potatura non si escludono quindi rallentamenti su Corso Trieste in zona Policlinico nel trasporto pubblico deviat e 4 linee di bus dettagli di queste dalle notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi è tutto un servizio a cura della c e della ...