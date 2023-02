Traffico Roma del 20-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara sulla Cassia bis Veientana incidente e possibili code tra il raccordo anulare lo svincolo per via della Giustiniana verso Formello le rughe sul raccordo anulare altezza Pisana veicolo in fiamme in carreggiata interna direzione Aurelia moderare la velocità di un’ora fa un incidente sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima verso restringimento della carreggiata è in rallentamenti lavori e disagi chiusa la via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile frequenti i rallentamenti sul corso Trieste in zona Policlinico nella trasporto pubblico deviazioni per quattro linee sulla via Prenestina rallentamenti all’altezza di via di Rocca Cencia mentre sulla Casilina in zona Borghesiana zona villa Bonelli lavori e code in via Magliana con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c ...