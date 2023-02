Traffico Roma del 20-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) LuceverdeBuona giornata ben trovati a questo appuntamento da Simona Cerchiara circolazione sulla tangenziale in precedenza con un incidente e disagi tra via delle Valli e Batteria Nomentana non si esclude ancora rallentamenti intanto chiusa la via Nomentana tra corso Trieste Viale XXI Aprile la causa lavori di potatura frequenti disagi nel trasporto pubblico intanto deviate quattro linee bus zona villa Bonelli via della Magliana Abbiamo difficoltà di circolazione è intenso ilQuesta mattina sulla Pontina incidente all’altezza di Castel di Decima versopossibili ripercussioni disagio in via di Pratica di per lavori Questa mattina caduti alberi sulla carreggiata e inevitabili e rallentamenti con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...