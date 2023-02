Traffico Roma del 20-02-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara spostamenti più difficili questa mattina a causa di foschia e nebbia zona nord del raccordo rallentamenti tra Cassia bis e tre palle in carreggiata esterna direzione Aurelia nel tratto di carreggiata interna inveceda via della Bufalotta verso la Tiburtina incidente sulla A24 è sulla complanare tra 7 e che il raccordo anulare rallentamenti zona sud dicode e rallentamenti tra laFiumicino il viadotto della Magliana e poi a Villa Bonelli via della Magliana difficoltà di circolazione a Laura disagi tra l’olimpica e Valle Aurelia sul Viale Vaticano questa mattina rallentamenti a causa di un incidente poi andiamo al sud disulla Pontina in via di Pratica disagi per lavori con questo è tutto Grazie per ...