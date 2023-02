Traffico Roma del 20-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Luceverdeda Simone cercare una buona giornata Questa mattina foschia e nebbia sulle strade dipiù difficile gli spostamenti non si escludono maggiori rallentamenti e intanto invitiamo a moderare velocità abbiamo lunghe code sul tratto Urbano della A24 disagi a partire dal raccordo fino alla tangenziale qui sulla tangenziale coda all’altezza della via Salaria in direzione Tor di Quinto stadio anche sulla Salaria disagi file all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe su classi e Flaminia code e rallentamenti per lunghi tratti zona Ovestin aumento al Aurelio asud con la carreggiata interna del raccordo anulare e difficoltà di circolazione lungo la via Appia con questo per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...