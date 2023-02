Torta rustica alle verdure

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Avete invitato a cena i vostri amici vegetariani ma non sapete con quale ricetta stupirli? Questaè davvero molto semplice da preparare e piena di gusto nonostante si tratti di un piatto totalmente adatto a chi predilige le. Spesso siamo portati a credere che utilizzando soloi nostri piatti non possano essere gustosi tanto quanto quelli a base di carne. Ma oggi vi dimostriamo che non è cosi e che scegliere uno stile di vita più sostenibile in cui si consuma meno carne è davvero possibile! Inoltre vi garantiamo anche di fare un figurone con i vostri ospiti quindi meglio di così! Ingredienti: 1 rotolo di pasta brisée già pronta 1 peperone rosso 1 patata da 200g carciofi cotti alla romana o verdura che più vi piace 2 uova intere mezzo bicchiere di latte 1 cucchiaio di pesto alla ...