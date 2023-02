Torna ‘Belve’, Francesca Fagnani: «Giornalismo, per me, è rispetto dei fatti» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Belve di Francesca Fagnani Torna con una nuova stagione dal 21 febbraio su Rai2. La novità più eclatante riguarda sicuramente la promozione in prima serata del format, prodotto da Fremantle: per l’occasione, la Fagnani avrà a disposizione non solo un nuovo studio, ma anche la presenza del pubblico («Mi devo abituare», scherza la giornalista). Tra gli ospiti già annunciati, spiccano le interviste a Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. «Non è retorica – dice la Fagnani – ma volevo ringraziare la squadra. L’opportunità della prima serata è arrivata a dicembre e puoi mettere in piedi una prima serata in così poco tempo solo con dei professionisti. Per il resto, la belvitudine per forza accompagnerà tutte le interviste. Non è aggressività perché non è il mio obiettivo. Voglio ... Leggi su funweek (Di lunedì 20 febbraio 2023) Belve dicon una nuova stagione dal 21 febbraio su Rai2. La novità più eclatante riguarda sicuramente la promozione in prima serata del format, prodotto da Fremantle: per l’occasione, laavrà a disposizione non solo un nuovo studio, ma anche la presenza del pubblico («Mi devo abituare», scherza la giornalista). Tra gli ospiti già annunciati, spiccano le interviste a Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. «Non è retorica – dice la– ma volevo ringraziare la squadra. L’opportunità della prima serata è arrivata a dicembre e puoi mettere in piedi una prima serata in così poco tempo solo con dei professionisti. Per il resto, la belvitudine per forza accompagnerà tutte le interviste. Non è aggressività perché non è il mio obiettivo. Voglio ...

