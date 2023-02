“Torna al GF Vip” Sorpresa da Signorini | ha scelto lui E ha già messo in chiaro qualcosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. New entry neanche troppo ‘indolore’: oltre a Ivana Mrazova, un altro nome vip sarebbe pronto a varcare la soglia della gettonatissima porta rossa per fare unaa Luca Onestini. La rivelazione è di Deianira Marzano che ha reso nota la notizia attraverso una storia su Instagram. Raffaello Tonon al GF Vip 7, la rivelazione di Deianira Marzano fa il giro del web: “per Onestini. Lunedì Tonon per Luca, fonte certissima“. Ma l’ingresso potrebbe rivelarsi positivo per Luca, ma non altrettanto per Oriana Marzoli. Le parole di Raffaello Tonon nei riguardi della gieffina non sono andate troppo per il sottile e i fan non vedono l’ora di assistere alla reazione di Luca Onestini quando per bocca del suo migliore amico apprenderà per filo e per segno l’opinione che ha di Oriana. Leggi ...