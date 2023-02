Torino, si ferma Vlasic: out con la Cremonese (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nikola Vlasic salta la Cremonese. Dopo l'anticipazione di Juric, il Torino conferma un problema muscolare al retto femorale destro per il... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nikolasalta la. Dopo l'anticipazione di Juric, ilconun problema muscolare al retto femorale destro per il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Primavera: l'Inter ferma il Torino, il Lecce esulta al 93' e vola in testa - DreamingGirl_QB : Ferma al boom di condizionatori venduti e istallati a Torino #cepostaperte - OA_Sport : Basket: è Brescia la seconda finalista in quel di Torino. Pesaro non gira in attacco e viene battuta nettamente - sportli26181512 : Monza-Milan 0-1: video, gol e highlights: Il Milan è guarito. Terza vittoria consecutiva, ancora una volta per 1-0.… - GTT_Torino : Linea 4 limitata in corso Lepanto -