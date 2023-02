Torino-Cremonese | Ola Aina ammonito | era diffidato e salterà il derby con la Juventus

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tegola per Ivan Juric. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Olaè statoper un fallo al sessantacinquesimo minuto. L’esterno granata rientrava nella lista dei diffidati e dunque per luiautomaticamente la squalifica ela prossima partita. Che non è certo banale per il: martedì prossimo infatti ci sarà ilcontro la. Senza Olae senza Locatelli, anche luinella giornata di ieri e anche lui. SportFace.