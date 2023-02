Torino-Cremonese LIVE 2-2 | pareggio di Singo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TorinoFC_1906 : ?????????? ???????? ?? Cremonese ? Ore 20.45 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #SFT | #TorinoCremonese - tuskatore : @cenciobuga Meglio di Harry Potter anche Torino - Cremonese femminile under 12 - rurungi : @a_ditata @TorinoFC_1906 Io Torino-Cremonese. Tu? Spezia-gobbi? - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? Napoli, domani il sogno si sposta in Europa: missione Eintracht ?? Inter verso il P… - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Torino *2-2 Cremonese *(Singo 79’) #SSFootball -

Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...Commenta per primo Ivan Juric , tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la: 'La società in un momento di ricostruzione, l'obiettivo è abbassare al massimo i costi, vendere giocatori e ...

Torino-Cremonese: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE Torino-Cremonese 2-2: la cronaca in diretta Toro.it

LIVE! Torino-Cremonese 2-2 Toro News

LIVE Torino-Cremonese 2-2: arriva il pareggio di Singo! | Primapagina Calciomercato.com

Torino-Cremonese 1-0 al 45': dominio granata ma per sbloccare la gara serve un calcio di rigore TUTTO mercato WEB

La Cremonese trova l’incredibile pareggio in casa del Torino. Al 54' rimessa con le mani lunga di Valeri per Tsadjout che prova a prolungarla ma il pallone viene rimpallato. Afena-Gyan prova a control ...Il Torino apre la gara contro la Cremonese. Al 41' Sernicola atterra Ilic in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Sanabria che spiazza Carnesecchi e porta avanti i ...