Torino-Cremonese LIVE 1-2 | Valeri ribalta la partita

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cenciobuga : alecrepes impazzita perché invece di guardarmi harry potter con lei mi vedo torino cremonese women - Moixus1970 : RT @sportface2016: #TorinoCremonese, #OlaAina ammonito: era diffidato e salterà il derby con la #Juventus #SerieA - AbdulwahabaziAA : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Torino 1-2* Cremonese *(Valeri 75’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Torino 1-2* Cremonese *(Valeri 75’) #SSFootball - ftg_soccer : GOAL! Cremonese in Italy Serie A Torino 1-1 Cremonese GOAL! Cremonese in Italy Serie A Torino 1-2 Cremonese -

Commenta per primo Ivan Juric , tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la: 'La società in un momento di ricostruzione, l'obiettivo è abbassare al massimo i costi, vendere giocatori e ......00 Vallefoglia - Monza 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Perugia - Latina 3 - 0 18:00 Verona - Modena 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:451 ...

Torino-Cremonese: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE Torino-Cremonese 1-1: la cronaca in diretta Toro.it

LIVE! Torino-Cremonese 1-2 Toro News

Torino-Cremonese 1-0 al 45': dominio granata ma per sbloccare la gara serve un calcio di rigore TUTTO mercato WEB

Torino, Vlasic non convocato con la Cremonese: i dettagli Fantacalcio ®

La Cremonese trova l’incredibile pareggio in casa del Torino. Al 54' rimessa con le mani lunga di Valeri per Tsadjout che prova a prolungarla ma il pallone viene rimpallato. Afena-Gyan prova a control ...Finisce qui il primo tempo, Toro avanti 1-0 sulla Cremonese. 44' Un minuto di recupero prima dell'intervallo. 43' Nulla di fatto dalla battuta, rimessa dal fondo per il Toro. 42' Spinge adesso la ...