(Di lunedì 20 febbraio 2023)chiuderà la giornata di Serie A, lecon le scelte di Juric e Ballardini per il posticipochiuderà la giornata di Serie A, lecon le scelte di Juric e Ballardini per il posticipo.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Adopo, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria All.: Ivan Juric(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Aiwu; Sernicola, Meité, Pickel, Benassi, Valeri; Tsadjout, Afena-Gyan All.: Davide Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24.

Grande occasione questa sera per ildi balzare al settimo posto in classifica in solitaria. Arriva infatti la, ultima in classifica e all'ennesima ultima spiaggia. Juric non ha a disposizione Ilic, Pellegri e Zima, ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023 . Nel posticipo di questo turno, i granata vanno a caccia dei tre punti per difendere il settimo posto, in pericolo ...

Vlasic a rischio, a centrocampo pronto Ilic: la probabile formazione del Torino Toro.it

LIVE FORMAZIONI - Torino, dubbio Vlasic. Cremonese, spazio ad Afena Voce Giallo Rossa

Torino-Cremonese, le probabili formazioni CuoreGrigiorosso.com

Torino Cremonese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky Virgilio Sport

La probabile formazione del Torino per la partita contro la Cremonese La 23esima giornata di Serie A si chiuderà questa sera, allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la partita tra Torino e Cremonese.Stasera si conclude la ventitreesima giornata di campionato con Torino-Cremonese. Andiamo a vedere nel dettaglio, come si stanno comportando le big, rispetto alla scorsa stagione. Alcune grandi sono ...