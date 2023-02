(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo Grande, il pubblico potrà assistere aPer i granata questa rappresenta una ghiottissima occasione per continuare a rincorrere la zona Europa. A pochi punti di distanza infatti c’è la qualificazione alla Conference League, insidiata anche dai cugini bianconeri. Lainvece è alla disperata ricerca della sua prima vittoria in questo campionato. Ballardini si augura che la trasferta disia l’occasione giusta per sbloccare la sua squadra, ultima in classifica. Senza Dessers e Okereke, le speranze offensive dei lombardi ricadranno sul giovanissimo Felix e l’esperto Ciofani. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di ...

Commenta per primo Sono quattro i calciatori delin diffida ma solamente due di loro sono davvero a rischio per il derby di martedì prossimo ...saranno in campo questa sera contro la...ore 20.45 Camplone (Var: Mazzoleni) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento.

Torino-Cremonese, le probabili formazioni del match ZON

Torino-Cremonese, le probabili formazioni: Karamoh e non Vlasic dietro Sanabria Toro News

Torino-Cremonese, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Bottadiculo

Torino-Cremonese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Le parole dell'allenatore del Torino Ivan Juric in vista del match contro la Cremonese, ma con un occhio al derby della Mole contro la Juve ...