Torino-Cremonese 2-2 | un punto a testa per Juric e Ballardini

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cremonese ? Ore 20.45 ?? Stadio Olimpico Grande Torino - La #Cremonese ci crede con Valeri, Singo la riacciuffa: con il Torino è 2-2 - @Torino y @USCremonese cerraron la jornada 23 con empate a dos goles. Torino e Cremonese hanno chius… - Il racconto del match tra @TorinoFC_1906 e @USCremonese - TORINO FERMATO DALLA CREMONESE Apre le marcature Sanabria, poi Tsadjout e Valeri ribaltano il match. Il pari lo firma Sing…

Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...Ballardini e Juric, allenatori di- Calciomercato.itReduci dalla sconfitta contro il Milan, i granata di Ivan Juric vogliono tornare subito al successo per scavalcare il Bologna e ...

Torino-Cremonese 2-2, gol e highlights: a segno Sanabria, Tsadjout, Valeri e Singo Sky Sport

TORINO - Oltre a Locatelli, diffidato e ammonito dopo appena 20" contro lo Spezia, salta il derby tra Juventus e Torino, in programma martedì prossimo alle 20.45, anche Ola Aina. Il terzino granata er ...La 23ª giornata di Serie A terminerà questa sera, con il posticipo tra Torino e Cremonese, e poi sarà subito tempo di rituffarsi nelle partite europee. Vediamo quali sono state le notizie più importan ...