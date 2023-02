Tommaso Labranca, il Flaiano del trash (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il momento, immersi come siamo in un trash perenne, da Sanremo a Harry e Meghan ai virologi convertiti in esperti di geopolitica, non ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il momento, immersi come siamo in unperenne, da Sanremo a Harry e Meghan ai virologi convertiti in esperti di geopolitica, non ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarkPenetrilli : RT @federicogironi: Tommaso Labranca aveva capito tutto, ma tutti non abbiamo capito lui - PieroVerani : RT @federicogironi: Tommaso Labranca aveva capito tutto, ma tutti non abbiamo capito lui - giurget18 : RT @federicogironi: Tommaso Labranca aveva capito tutto, ma tutti non abbiamo capito lui - vermouthblanc : RT @La_Lettura: #twitterguest Tommaso Labranca consiglia: 'Tonio Kröger' di Thomas Mann. Disagio bipolare e permanente - vermouthblanc : RT @pangea_rivista: Tommaso Labranca parla di Alberto Arbasino. “Lo ammiro in modo incondizionato” - -