Tom Sizemore in gravi condizioni, l’attore colpito da un aneurisma ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tom Sizemore, l’attore noto per aver interpretato il sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan a fianco di Tom Hanks, è ricoverato in gravi condizioni per un aneurisma cerebrale. Lo conferma il suo portavoce Charles Lago che ha definito «critiche» le condizioni dell’attore, in attesa di sviluppi. Il 61enne di Detroit è stato trovato ieri, 19 febbraio, privo di sensi nella sua casa di Los Angeles in piena notte. È stato così trasportato in ospedale dove è attualmente sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. Lago ci ha tenuto a far sapere che la famiglia è «al corrente della situazione e in attesa di aggiornamenti». l’attore è conosciuto al grande pubblico per le sue interpretazioni ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tomnoto per aver interpretato il sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan a fianco di Tom Hanks, èinper uncerebrale. Lo conferma il suo portavoce Charles Lago che ha definito «critiche» ledel, in attesa di sviluppi. Il 61enne di Detroit è stato trovato ieri, 19 febbraio, privo di sensi nella sua casa di Los Angeles in piena notte. È stato così trasportato in ospedale dove è attualmente sotto osservazione nel reparto di. Lago ci ha tenuto a far sapere che la famiglia è «al corrente della situazione e in attesa di aggiornamenti».è conosciuto al grande pubblico per le sue interpretazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Tom Sizemore ricoverato, l'attore di 'Salvate il soldato Ryan' colpito da aneurisma cerebrale - MeglioNotizie : Tom Sizemore in gravi condizioni per un aneurisma al cervello - glooit : Tom Sizemore in gravi condizioni per un aneurisma al cervello leggi su Gloo - solostyleit : Tom Sizemore in gravi condizioni per un aneurisma al cervello - Sergente in Salvate il soldato Ryan, condanne per v… - Screenweek : #TomSizemore colpito da aneurisma cerebrale, l’attore è in condizioni critiche -