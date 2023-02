Tiro con l’arco, Italia: i convocati per il raduno di inizio marzo a Cantalupa (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione del Tiro con l’arco non conosce sosta e dal canto suo l’Italia si vuole far trovare pronta sotto ogni punto di vista. Lo staff tecnico azzurro, tramite il sito della FITArco, ha infatti reso noto l’elenco dei convocati per il raduno che si terrà nel Centro Tecnico Federale di Cantalupa (Torino). Un totale di 22 selezionati, equamente divisi: 11 elementi maschili e 11 elementi femminili, quelli scelti dal coordinatore tecnico di settore Sante Spigarelli, dal direttore tecnico Giorgio Botto e dai tecnici Matteo Bisiani, Amedeo Tonelli e Natalia Valeeva, che saranno accompagnati dal preparatore fisico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari. Maschile Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) La stagione delconnon conosce sosta e dal canto suo l’si vuole far trovare pronta sotto ogni punto di vista. Lo staff tecnico azzurro, tramite il sito della FITArco, ha infatti reso noto l’elenco deiper ilche si terrà nel Centro Tecnico Federale di(Torino). Un totale di 22 selezionati, equamente divisi: 11 elementi maschili e 11 elementi femminili, quelli scelti dal coordinatore tecnico di settore Sante Spigarelli, dal direttore tecnico Giorgio Botto e dai tecnici Matteo Bisiani, Amedeo Tonelli e Natalia Valeeva, che saranno accompagnati dal preparatore fisico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattari. Maschile Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Massimiliano Mandia (Fiamme Azzurre), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), ...

