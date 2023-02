(Di lunedì 20 febbraio 2023) A Il, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa delladeldi, prosegue senza sosta il calendario di gara dell’evento. Questa mattina, nel poligono egiziano, è stata la volta della gara dididai 10m. Ecco come sono andate le cose. Il contest è stato vinto da India 2 (Rudrankksh Balasaheb Patil/ Narmada Nithin Raju) che, nel Gold Medal Match, si è imposta con lo score di 16-6 sull’Ungheria (Istvan Peni/ Eszter Denes). Al terzo posto invece si è sistemata Germania 2 (Maximilian Dallinger / Lisa Mueller): il binomio teutonico per aggiudicarsi il gradino basso del podio ha superato 16-12 Svizzera 1 (Christoph Duerr / Nina Christen). Lontane invece le coppie ...

La ripresa vede in avanti la Jonica Fc il pressing porta aldi Alegria con il portiere azzurro ... la sfera arriva ad Arquin favorito da un contrasto, serve Belluso che mette ala rete del 2 ......il power play e Barichello dalla sua metà campo indovina la traiettoria giusta per mettere ala sua doppietta personale e la quinta rete per il Cln Cus Molise. Nel finale di gara dopo un...

Tiro a segno: Cdm; Monna è secondo a Il Cairo Agenzia ANSA

Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: l'India si prende il Mixed Team di carabina. Italia lontanissima OA Sport

Coppa del Mondo di Tiro a Segno, Monna secondo nella pistola di ... Il Faro online

Via Tiro a Segno intitolata a Biagio Conte, arriva la mozione ma è già polemica BlogSicilia.it

Tiro a Segno: Uits, tavolo tecnico con la Difesa dopo polemiche Agenzia ANSA

Il proprietario di una Range Rover endotermica ha simulato una "ricarica" per giustificare la sosta in un parcheggio riservato alle vetture elettriche. Non è servito a evitarsi una multa ...Su Gazzetta: Il cavaliere della Juve va al rilancio: «Avevo bisogno di segnare».L’argentino entra e fa gol ... Minuto 21: il Fideo carica il sinistro e da fuori area scocca un tiro non potentissimo ma ...