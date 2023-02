Tiro a segno, Coppa del Mondo Il Cairo 2023: l’India fa festa nel Mixed Team di pistola (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel poligono de Il Cairo, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a segno, risuona a tutto volume l’inno indiano. Dopo aver vinto il Mixed Team di carabina infatti, la super potenza asiatica si è infatti aggiudicata anche il Mixed Team di pistola, sempre dai 10m, grazie al duo formato da Rhythm Sangwan e da Varun Tomar che, nella finalissima, ha battuto con il risultato di 16-10 la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec. A completare il podio, nella finale 3-4° posto antecedente a quella che assegnava la vittoria di tappa, era stata invece la Germania (Reitz/Walter), abile a prevalere 16-6 sulla Francia (Jedrzejewski/Fouquet) in un confronto tutto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel poligono de Il, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa delladeldi, risuona a tutto volume l’inno indiano. Dopo aver vinto ildi carabina infatti, la super potenza asiatica si è infatti aggiudicata anche ildi, sempre dai 10m, grazie al duo formato da Rhythm Sangwan e da Varun Tomar che, nella finalissima, ha battuto con il risultato di 16-10 la Serbia di Zorana Arunovic e Damir Mikec. A completare il podio, nella finale 3-4° posto antecedente a quella che assegnava la vittoria di tappa, era stata invece la Germania (Reitz/Walter), abile a prevalere 16-6 sulla Francia (Jedrzejewski/Fouquet) in un confronto tutto ...

