Tiro a segno | CdM Cairo 2023 | la Mixed Team di carabina 10m va all’India | fatica l’Italia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Prosegue alla tappa di Coppa del Mondodi, ma purtroppo non arrivano buone notizie per. Nelladidai 10m, gli azzurri hanno infattito notevolmente, chiudendo lontanissime dalle posizioni di vertice. 22° posto per il duo composto da Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro, 27° per quello formato da Michele Bernardi e Martina Ziviani. La vittoria è andatacon Rudrankksh Balasaheb Patil e Narmada Nithin Raju, capaci di sconfiggere nel Gold Match gli ungheresi Istvan Peni e Eszter Denes per 16-6. A completare il podio la Germania con Maximilian Dallinger e Lisa Mueller. Il prossimo appuntamento sarà la gara di...