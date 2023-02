“Ti si vede il pis***” Eleonora Ferruzzi si spoglia sui social | sotto la foto l’orrore di critiche e insulti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Elenoirenuda sui. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha spaccato a metà l’opinione pubblica in seguito alla sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Toni e affermazioni dell’ex gieffina che non sempre sono passate per ‘buone’, ma lei ha comunque proseguito per la sua strada senza mai mostrare alcun rimpianto. Fin da subito Elenoirenon ha mai nascosto a nessuno il suo percorso. Nata uomo, l’ex gieffina si èposta a una operazione per cambiare sesso a 18 anni. Rispondendo ad alcuni haters, aveva raccontato nel dettaglio di essere giuridicamente donna proprio a seguito dell’intervento chirurgico a cui si èposta appena raggiunta la maggiore età. Leggi anche: Elenoire, operata o no? La curiosità dei fan ...