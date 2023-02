Thuram, c’è l’Inter davanti a tutte secondo la BBC (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach nelle scorse ore ha confermato che Marcus Thuram lascerà la squadra al termine del suo contratto, in scadenza a giugno. L’esterno offensivo francese sarà uno dei nomi più gettonati del calciomercato nei prossimi mesi, con molteplici club interessati a sfruttare l’occasione di poterlo prendere a parametro zero. secondo quanto riporta la BBC, Manchester United e Bayern Monaco in questo momento sarebbero però dietro l’Inter nella rincorsa alle prestazioni del classe ’97. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach nelle scorse ore ha confermato che Marcuslascerà la squadra al termine del suo contratto, in scadenza a giugno. L’esterno offensivo francese sarà uno dei nomi più gettonati del calciomercato nei prossimi mesi, con molteplici club interessati a sfruttare l’occasione di poterlo prendere a parametro zero.quanto riporta la BBC, Manchester United e Bayern Monaco in questo momento sarebbero però dietronella rincorsa alle prestazioni del classe ’97. SportFace.

