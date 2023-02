The Last of Us, la recensione del sesto episodio: una nuova stagione (Di lunedì 20 febbraio 2023) La recensione di The Last of Us 1x06, il passaggio dall'estate all'autunno, episodio di ricongiungimento e rivelazioni spacca cuore, dove il pathos dell'animo domina la narrazione e ricalibra e struttura il legame tra Joel ed Ellie. Superato il giro di boa con il quinto e magnifico episodio di The Last of Us (qui la nostra recensione), la serie di Craig Mazin e Neil Druckmann disponibile su Sky e NOW è pronta a cambiare stagione. Proprio come nel videogioco, nella serie assistiamo infatti a un piccolo salto temporale off-screen dopo i tragici eventi di Kansas City, che ancora sembrano infestare gli incubi di Ellie (Bella Ramsey). L'estate che ha segnato l'inizio del viaggio insieme a Joel (Pedro Pascal) è ormai alle spalle, mentre l'autunno regala negli stati più a Nord ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ladi Theof Us 1x06, il passaggio dall'estate all'autunno,di ricongiungimento e rivelazioni spacca cuore, dove il pathos dell'animo domina la narrazione e ricalibra e struttura il legame tra Joel ed Ellie. Superato il giro di boa con il quinto e magnificodi Theof Us (qui la nostra), la serie di Craig Mazin e Neil Druckmann disponibile su Sky e NOW è pronta a cambiare. Proprio come nel videogioco, nella serie assistiamo infatti a un piccolo salto temporale off-screen dopo i tragici eventi di Kansas City, che ancora sembrano infestare gli incubi di Ellie (Bella Ramsey). L'estate che ha segnato l'inizio del viaggio insieme a Joel (Pedro Pascal) è ormai alle spalle, mentre l'autunno regala negli stati più a Nord ...

