The Last of Us, il sesto episodio ha fatto impazzire i fan: tutti innamorati di Pedro Pascal e Bella Ramsey (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le reazioni dei fan all'ultimo episodio di The Last of Us parlano chiaro: il lavoro fatto da Pedro Pascal e Bella Ramsey viene sempre più apprezzato. Fin dai primissimi annunci la serie tv di The Last of Us ha alimentato un insieme di discussioni che con la messa in onda hanno iniziato a evolversi e modificarsi. Dopo qualche incertezza, ora sembra proprio che la sesta puntata sia riuscita a restituire le sensazioni che i fan storici attendevano di provare da tempo, ispirando elogi sul web per Pedro Pascal e Bella Ramsey. Fra le grandi incertezze che hanno accompagnato l'uscita di The Last of Us c'era il casting di Pedro Pascal e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le reazioni dei fan all'ultimodi Theof Us parlano chiaro: il lavorodaviene sempre più apprezzato. Fin dai primissimi annunci la serie tv di Theof Us ha alimentato un insieme di discussioni che con la messa in onda hanno iniziato a evolversi e modificarsi. Dopo qualche incertezza, ora sembra proprio che la sesta puntata sia riuscita a restituire le sensazioni che i fan storici attendevano di provare da tempo, ispirando elogi sul web per. Fra le grandi incertezze che hanno accompagnato l'uscita di Theof Us c'era il casting die ...

