The Last Of Us 1×06: chi è Marlon, il personaggio di Graham Greene? The Last of Us 1×06 ha visto il debutto di Graham Greene nel ruolo di Marlon. L'ultimo capitolo del viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) alla ricerca di una cura per l'epidemia fungina che ha ucciso la maggior parte della popolazione li ha portati a incontrare nuove persone, tra cui proprio Marlon. L'uomo, piuttosto burbero, non è stato l'ospite più accogliente per Joel ed Ellie, ma ha offerto alcuni preziosi consigli ai protagonisti. Marlon è apparso per la prima volta in "Kin", incontrando Joel ed Ellie dopo che i protagonisti si sono introdotti in casa sua. Come la Kathleen di Melanie Lynskey, il personaggio di Marlon non ha una controparte videoludica. È un sopravvissuto che vive con la moglie Florence (Elaine ...

