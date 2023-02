Terremoto | uomo viene salvato dalle macerie | poi la scoperta sconvolgente

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Social. . In geofisica, il, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocata dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. In questi giorni di Febbraio la Terra sta tremando in diversi punti. Cosa sta succedendo? Una risposta sicura a questa domanda non c’è. Purtroppo quando uncolpisce un posto non si può far altro che sperare che non si verifichi un vero e proprio disastro come accaduto in Turchia. Per fortuna continuano ad arrivare notizie di speranza, unè stato estratto vivodel sisma nella città turca di Gaziantep. I soccorritori hanno trovato accanto a lui un borsone con all’interno un contenuto sorprendente.Leggi anche –> Trema ancora la terra,...