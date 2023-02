Terremoto Turchia oggi, scossa di magnitudo 6,4 nel Sud (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nuovo Terremoto in Turchia oggi. Un sisma di magnitudo 6,4 è stato registrato nella provincia di Hatay nel sud del Paese, già colpito dalla scossa devastante dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Le operazioni di ricerca e soccorso, annunciato l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, sono terminate in tutte le province turche ad eccezione di quella di Hatay. Il nuovo bilancio del sisma del 6 febbraio è salito a 41.156 morti e 114.991 feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nuovoin. Un sisma di6,4 è stato registrato nella provincia di Hatay nel sud del Paese, già colpito dalladevastante dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Le operazioni di ricerca e soccorso, annunciato l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, sono terminate in tutte le province turche ad eccezione di quella di Hatay. Il nuovo bilancio del sisma del 6 febbraio è salito a 41.156 morti e 114.991 feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

