Terremoto Turchia, match virtuale tra Roma e Adana Demirspor a sostegno delle vittime (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova iniziativa di solidarietà nei confronti del popolo turco in seguito al terribile sisma che al momento ha fatto più di 45 mila vittime tra il sud della Turchia e il nord della Siria. La AS Roma e l'Adana Demirspor – squadra allenata da Vincenzo Montella – hanno scelto di promuovere una serie di match virtuali per avviare una raccolta fondi destinata ai più bisognosi. I tifosi avranno la possibilità di acquistare biglietti di diverse fasce di prezzo, dai 2,5 ai 50 euro, per dare un contributo a favore delle famiglie devastate dalla tragedia del 6 febbraio. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni già attive sul territorio a supporto dei terremotati. SportFace.

