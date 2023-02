Terremoto Turchia, il corpo di Christian Atsu è stato rimpatriato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il corpo senza vita del calciatore ghanese Christian Atsu, ritrovato sotto le macerie giorni dopo il sisma che ha colpito Turchia e Siria, è stato rimpatriato. I resti di Atsu, che militava nell’Hatayspor, sono arrivati nella capitale ghanese di Accra domenica scorsa e il vicepresidente del Ghana Mahamudu Bawumia ha guidato una delegazione del governo per riceverli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilsenza vita del calciatore ghanese, ritrovato sotto le macerie giorni dopo il sisma che ha colpitoe Siria, è. I resti di, che militava nell’Hatayspor, sono arrivati nella capitale ghanese di Accra domenica scorsa e il vicepresidente del Ghana Mahamudu Bawumia ha guidato una delegazione del governo per riceverli. SportFace.

