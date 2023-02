Terremoto | scosse al largo delle Eolie | la più forte di magnitudo 4 1

La raccolta fondi della Caritas diocesana bergamasca: ecco come aderire Ildi magnitudo 7,...edifici sono crollati o sono stati gravemente danneggiati per il sisma e oltre 6.000 ledi ...Il sisma delle ore 2.11 è stato localizzato a una profondità di 30 km Una scossa didi magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv nella notte al largo delle Eolie nel Tirreno ...seitra ...

Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.1 vicino Alicudi: avvertita fino a Palermo Fanpage.it

Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 5 Adnkronos

Diverse scosse di assestamento. In Turchia le ricerche proseguono solo nelle aree più colpite RaiNews

Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 4.1 a Isola Alicudi, tutti i dettagli 3bmeteo

Terremoto: scossa di magnitudo 4.1 al largo delle isole Eolie RaiNews

Ancora miracoli, nonostante sia il quinto giorno di ricerche dopo il terremoto in Turchia e Siria ... ma anche quelle moderne spesso non sono accessibili perché si temono ancora scosse di assestamento ...Il Segretario di Stato Usa Blinken ha compiuto un giro in elicottero sulle aree colpite. Le ricerche di sopravvissuti sono sospese in quasi tutte le zone colpite dal sisma, tranne che nelle due provin ...