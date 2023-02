Terrazza Aperol Milano: eventi, prezzi ed orari del locale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli eventi e gli orari di Terrazza Aperol, un luogo imperdibile per gustare un aperitivo all’aperto. La Terrazza offre una vista panoramica sulla città di Milano e una selezione di cocktail e stuzzichini di alta qualità. Gli orari di apertura variano a seconda della stagione, ma è sempre possibile godersi la bellezza della Terrazza in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, Terrazza Aperol ospita regolarmente eventi speciali, come serate musicali e dj set, che rendono l’esperienza ancora più memorabile. Negli ultimi anni l’aperitivo in Terrazza si è diffuso in modo sempre più ampio, soprattutto nelle grandi città. I locali che lo offrono solitamente si trovano in posizioni elevate ... Leggi su milano-notizie (Di lunedì 20 febbraio 2023) Glie glidi, un luogo imperdibile per gustare un aperitivo all’aperto. Laoffre una vista panoramica sulla città die una selezione di cocktail e stuzzichini di alta qualità. Glidi apertura variano a seconda della stagione, ma è sempre possibile godersi la bellezza dellain qualsiasi momento della giornata. Inoltre,ospita regolarmentespeciali, come serate musicali e dj set, che rendono l’esperienza ancora più memorabile. Negli ultimi anni l’aperitivo insi è diffuso in modo sempre più ampio, soprattutto nelle grandi città. I locali che lo offrono solitamente si trovano in posizioni elevate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forina_tipo_00 : Fare il brillante andando alla Terrazza Aperol per dire 'il solito' al barista (nessuno ti conosce e tanto meno sa… - HabuRedacted : Il punto non è avere figli ma qualcuno accanto: qualunque madre sa che i figli devono prendere il volo ma avrà semp… - antokio : @sotgiusim @hipsterdelcazzo il golf al Duomo con buca 18 sulla terrazza Aperol - Cudge58 : @j26trades @AwayDayPubs Terrazza Aperol , Piazza Doumo then metro -