Terracina Nella morsa del cravattaro | “O vendi la droga per me o ti ammazzo”

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– I poliziotti del Commissariato di P.S. dihanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne pluripregiudicato, responsabile di atti persecutori e tentata estorsione. La misura, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, trae origine dall’attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta dalla vittima, che ha lamentato di essere oggetto di continue pretese estorsive da parte dell’indagato per la restituzione dì alcune somme di denaro ottenute in prestito. Le minacce erano, inoltre, anche finalizzate a costringere il denunciante a spacciare sostanze stupefacenti per conto dell’arrestato. Preoccupato dall’escalation delle intimidazioni, la vittima ha consegnato la somma di euro 500,00speranza di chiudere la vicenda; purtroppo le richieste illecite sono ...