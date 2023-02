Ternana is All Elite? La famiglia Khan vicina all’acquisto del club umbro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il calcio italiano fa sempre più gola agli investitori stranieri e presto potrebbe sbarcare nel Bel Paese una nuova ricca famiglia, ben nota agli appassionati di wrestling. La Ternana sarebbe infatti vicina alla cessione alla famiglia Khan. Come è noto Shahid Khan, padre del fondatore della AEW Tony Khan, possiede già due importanti franchigie sportive: i Jacksonville Jaguars della NFL e il Fulham in Premier League. A riportarlo è Tuttomercatoweb, che spiega come la cessione dovrebbe avvenire sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Non sarà la notizia dell’acquisto della WWE da parte dei Khan che qualcuno sperava, ma è di certo una notizia di un certo rilievo, specialmente per gli appassionati di calcio italiani, con una Serie B che non ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il calcio italiano fa sempre più gola agli investitori stranieri e presto potrebbe sbarcare nel Bel Paese una nuova ricca, ben nota agli appassionati di wrestling. Lasarebbe infattialla cessione alla. Come è noto Shahid, padre del fondatore della AEW Tony, possiede già due importanti franchigie sportive: i Jacksonville Jaguars della NFL e il Fulham in Premier League. A riportarlo è Tuttomercatoweb, che spiega come la cessione dovrebbe avvenire sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Non sarà la notizia dell’acquisto della WWE da parte deiche qualcuno sperava, ma è di certo una notizia di un certo rilievo, specialmente per gli appassionati di calcio italiani, con una Serie B che non ...

