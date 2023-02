Tentativi gravissimi | come stanno provando a far fuori Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Partiamo dal Ppe. Che cancella un evento a Napoli dopo le parole disull'Ucraina. «Una decisione gravissima, un atto d'ostilità, che rispediamo al mittente, e un'entrata a gamba tesa nei confronti di un intero partito, con l'obiettivo di spaccarlo e di separare il presidenteda Forza Italia, di cui è l'incarnazione». Parla Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Fi.Weber un anno fa volevapresidente della Repubblica. Quando si sono incrinati i rapporti? «Ricordo anche che Weber andò per ben due volte ad Arcore per ottenere il suo sostegno per fare il commissario e, non riuscendoci, chiese di fare il capogruppo del Ppe. Per far incrinare i rapporti bisogna essere in due, e non è questo il caso. Weber ha ceduto alle pressioni di alcuni esponenti del Ppe. Eppure il presidente...