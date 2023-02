Tensione durante una gara nel Napoletano, partita sospesa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Momenti di Tensione durante una partita di un campionato giovanile in Campania: secondo quanto riferisce il quotidiano Metropolis, un giovane arbitro sarebbe stato schiaffeggiato da un allenatore durante una partita tra due squadre Under 17. Il fatto sabato ad Agerola durante la gara tra la formazione di casa e la squadra ospite della Giove Academy di Afragola. Il direttore di gara, un 20enne di Castellammare di Stabia, al 28esimo del primo tempo ha espulso un calciatore della formazione ospite. L’allenatore ha contestato la scelta ed è entrato in campo venendo a contatto con gol direttore di gara. Quest’ultimo lo ha espulso e, riferisce il quotidiano, per tutta risposta avrebbe ricevuto dal tecnico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Momenti diunadi un campionato giovanile in Campania: secondo quanto riferisce il quotidiano Metropolis, un giovane arbitro sarebbe stato schiaffeggiato da un allenatoreunatra due squadre Under 17. Il fatto sabato ad Agerolalatra la formazione di casa e la squadra ospite della Giove Academy di Afragola. Il direttore di, un 20enne di Castellammare di Stabia, al 28esimo del primo tempo ha espulso un calciatore della formazione ospite. L’allenatore ha contestato la scelta ed è entrato in campo venendo a contatto con gol direttore di. Quest’ultimo lo ha espulso e, riferisce il quotidiano, per tutta risposta avrebbe ricevuto dal tecnico ...

