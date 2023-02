Tennis, Sinner non si ferma dopo Rotterdam: giocherà l’ATP di Marsiglia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jannik Sinner giocherà l’ATP di Marsiglia, in corso questa settimana. dopo la vittoria a Montpellier e la sconfitta di domenica nella finale di Rotterdam, per mano di Daniil Medvedev, l’azzurro ha deciso di non fermarsi per tornare in Francia, dove usufruirà di un bye. L’avventura del classe 2001 comincerà quindi dagli ottavi di finale. “C’è ancora tanto duro lavoro da fare, devo continuare a lavorare. Porto le cose positive a Marsiglia – ha scritto l’altoatesino sui social -. Congratulazioni per la vittoria di ieri”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jannikdi, in corso questa settimana.la vittoria a Montpellier e la sconfitta di domenica nella finale di, per mano di Daniil Medvedev, l’azzurro ha deciso di nonrsi per tornare in Francia, dove usufruirà di un bye. L’avventura del classe 2001 comincerà quindi dagli ottavi di finale. “C’è ancora tanto duro lavoro da fare, devo continuare a lavorare. Porto le cose positive a– ha scritto l’altoatesino sui social -. Congratulazioni per la vittoria di ieri”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Settima vittoria di fila per Jannik?? #Sinner conquista il match contro Griekspoor per 7-5 7-6 e domani alle 15:3… - SuperTennisTv : ?? Meraviglia di Jannik! #Sinner ?? #Tsitsipas #tennis - SuperTennisTv : ?? Super Jannik a Rotterdam! #Sinner sconfigge #Tsitsipas 6-4 6-3: sono quarti di finale per l'azzurro! #tennis |… - willycuba65 : RT @sportface2016: Tennis - #Sinner non si ferma dopo Rotterdam: giocherà l'ATP di Marsiglia - sportface2016 : Tennis - #Sinner non si ferma dopo Rotterdam: giocherà l'ATP di Marsiglia -