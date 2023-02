Tennis | Murray | “Prima di ritirarmi vorrei giocare di nuovo al Roland Garros”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Andyha vinto in rimonta il match contro Lorenzo Sonego nel primo turno dell’Atp di Doha 2023 (4-6 6-1 7-6(4)). “Sono partito un po’ lento e mi è costato all’inizio. Ci sono stati molti momenti chiave, ma c’è stato anche un momento piuttosto lungo della partita in cui non sono successe molte cose, perché io stavo tenendo il servizio comodamente, e poi nel terzo set ha iniziato a sopportarlo facilmente” spiega il britannico. Sulle sue condizioni: “Mi sono allenato molto bene da Melbourne, mi sono sforzato molto fisicamente dalla fine della scorsa stagione e ovviamente ho visto i benefici di questo in Australia. Sto cercando di seguire questa strada il più che posso. Anche se la partita di stasera è stata 7-6 nel terzo ed è stata due ore e mezza, il fatto che abbia potutoper quasi cinque ore contro Berrettini e poi fisicamente ho potuto ...

Gli highlights del match tra Lorenzo Sonego ed Andy Murray, valevole per il primo turno del torneo Atp di Doha 2023, in cui il tennista britannico si è imposto in tre set sull'azzurro mediante il punteggio di 4-6 6-1 7-6(4).

Il torinese out al primo turno del "Qatar ExxonMobil Open" contro lo scozzese, che si impone in rimonta per 4-6, 6-1, 7-6, e che si conquista gli ottavi di finale contro Zverev. Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo di Doha (ATP 250) in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il 27enne torinese, n.71 del ranking, è stato sconfitto.