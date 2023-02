Tennis, la settimana azzurra: Sinner corre veloce, Musetti non si sporca le mani (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sette giorni di Tennis a forti tinte italiane si sono appena consumati fra Rotterdam, Buenos Aires e Delray Beach. Tre tornei con quattro italiani protagonisti; andiamo un po’ ad approfondire le loro gesta nell’ultima settimana. Partiamo da Jannik Sinner, arrivato in finale sul cemento olandese e che ha confermato i passi in avanti sotto ogni punto di vista già messi in mostra nella settimana precedente a Montpellier. Quelli che ci aspettiamo da un grande talento come il suo. La partita emblematica è il netto successo su Stefanos Tsitsipas, in cui non c’è stata storia: un dominio netto sull’ellenico, superiore in ogni fondamentale del gioco. Nell’ultimo atto con Daniil Medvedev ha fatto partita pari per oltre un’ora, cedendo alla distanza sia per stanchezza che per le note abilità indoor del russo, ma non manca molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sette giorni dia forti tinte italiane si sono appena consumati fra Rotterdam, Buenos Aires e Delray Beach. Tre tornei con quattro italiani protagonisti; andiamo un po’ ad approfondire le loro gesta nell’ultima. Partiamo da Jannik, arrivato in finale sul cemento olandese e che ha confermato i passi in avanti sotto ogni punto di vista già messi in mostra nellaprecedente a Montpellier. Quelli che ci aspettiamo da un grande talento come il suo. La partita emblematica è il netto successo su Stefanos Tsitsipas, in cui non c’è stata storia: un dominio netto sull’ellenico, superiore in ogni fondamentale del gioco. Nell’ultimo atto con Daniil Medvedev ha fatto partita pari per oltre un’ora, cedendo alla distanza sia per stanchezza che per le note abilità indoor del russo, ma non manca molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... opocaj33 : RT @Eurosport_IT: TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre @Simon_Forever e @o… - Simon_Forever : RT @Eurosport_IT: TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre @Simon_Forever e @o… - Eurosport_IT : TORNA SCHIAFFO AL VOLO! ???? Un'altra settimana di tennis si è appena conclusa, ne parlano come sempre… - sportli26181512 : Berrettini: 'Mi piacerebbe giocare contro Sampras': Il tennista romano, che tornerà in campo la prossima settimana… - sportli26181512 : Djokovic, 377 settimane da n°1 del ranking ATP: la Top 10 di tutti i tempi. CLASSIFICA: Djokovic da record. Il serb… -