Tennis | Jannik Sinner si avvicina alla Top Ten del Ranking Atp

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Italia mantiene sei giocatori tra i primi 90 e diciannove tra i primi 200 del mondo nei Pepperstone ATPs, la classifica ATP che si basa sui migliori piazzamenti nelle ultime 52 settimane. Nella classifica di oggi, lunedì 20 febbraio,è ancora più vicinoTop 10. L’altoatesino, numero 12 ATP, ha guadagnato due posizioni graziefinale di Rotterdam, dopo il titolo a Montpellier., numero 17 prima di giocare per la prima volta due finali ATP in due settimane consecutive, è già tra i migliori nella storia delitaliano maschile. Ritocca il bestanche Riccardo Bonadio (171, +3), lo eguaglia Lorenzo Musetti che torna numero 18 (+2) dopo i quarti di finale a Buenos Aires. Scivolano indietro, invece, Lorenzo ...

ITALIANO Nessuna vittoria questa settimana per i nostri connazionali nel circuito maggiore, ... NITTO ATP FINALS Grazie al torneo di Rotterdam sia Daniil Medvedev sia Sinner conquistano ...

Ieri pomeriggio Jannik Sinner è stato sconfitto in finale dal russo Daniil Mededev nel torneo di Rotterdam: l'azzurro ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio di quanto fatto nelle ulti ...