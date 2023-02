Tennis, Jannik Sinner giocherà il torneo di Marsiglia: il messaggio sui social (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jannik Sinner non ha potuto fregiarsi del secondo titolo ATP di questo 2023 come avrebbe sperato a Rotterdam (Paesi Bassi). Nel torneo 500, l’altoatesino è stato sconfitto in rimonta dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7 6-2 6-2, dando conferma sia dei progressi compiuti sul piano del gioco che di alcune criticità. Il riferimento è in particolare al servizio. Per questo Sinner non intende fermarsi qui e vuole dare seguito alle partite. Contrariamente a quanto si poteva pensare, infatti, Jannik sarà in campo questa settimana a Marsiglia, per l’ATP250 dove è testa di serie n.2. L’altoatesino godrà di un bye al primo turno e sarà in campo mercoledì oppure giovedì. Al secondo round potrebbe incontrare un altro russo, Roman Safiullin, già sconfitto nell’ATP Cup dell’anno ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023)non ha potuto fregiarsi del secondo titolo ATP di questo 2023 come avrebbe sperato a Rotterdam (Paesi Bassi). Nel500, l’altoatesino è stato sconfitto in rimonta dal russo Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7 6-2 6-2, dando conferma sia dei progressi compiuti sul piano del gioco che di alcune criticità. Il riferimento è in particolare al servizio. Per questonon intende fermarsi qui e vuole dare seguito alle partite. Contrariamente a quanto si poteva pensare, infatti,sarà in campo questa settimana a, per l’ATP250 dove è testa di serie n.2. L’altoatesino godrà di un bye al primo turno e sarà in campo mercoledì oppure giovedì. Al secondo round potrebbe incontrare un altro russo, Roman Safiullin, già sconfitto nell’ATP Cup dell’anno ...

