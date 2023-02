Tennis | Carlos Alcaraz | “Voglio continuare a lottare per la vetta del ranking | mi aspetta una stagione importante”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È stato un esordio stagionale magnifico quello di. Dopo aver saltato la prima parte del nuovo anno a causa di una lesione alla coscia destra, infortunio arrivato dopo il problema agli addominali che aveva costretto il classe 2003 a fermarsi prima delle Finals di novembre, il numero 2 al mondo è tornato in campo settimana scorsa per disputare l’ATP 250 di Buenos Aires e grazie a quattro successi consecutivi è riuscito a conquistare il titolo. “È stata una settimana fantastica per me dopo quattro mesi di inattività – ha affermatodopo la vittoria in finale contro il britannico Cameron Norrie (fonte: Ubi) –. Ho iniziato giocando bene, ma ancora dovevo crescere di condizione. Poi è stata un’ascesa, nel match di quarti con Lajovic sembrava che non avessi mai smesso di competere. Oggi ho ...