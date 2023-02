Tennis Atp e Wta 2023 | tutte le finali e i vincitori torneo per torneo

...più sui set e sui tabloid che sui campi da, Musetti è il diamante della racchetta azzurra. Entrato in Top20 per la prima volta in carriera, Lorenzo è attualmente in Brasile per giocare l'...Jannik, numero 17 prima di giocare per la prima volta due finaliin due settimane consecutive, è già tra i migliori nella storia delitaliano maschile, come ha analizzato Luca Marianantoni.

Atp Rotterdam: Sinner cede in finale, il titolo è di Medvedev - Sportmediaset Sport Mediaset

Finale a Rotterdam, Sinner fermato da Medvedev in tre set La Gazzetta dello Sport

ATP Rotterdam LIVE: Sinner si spegne alla distanza, il campione è Medvedev Ubitennis

ATP Buenos Aires: bentornato Alcaraz! Lo spagnolo batte Norrie in finale e alza subito un trofeo Ubitennis

Simone Bolelli e Fabio Fognini vincono il torneo ATP 250 di Buenos Aires in doppio LiveTennis.it

Il successo nel torneo di Delray Beach consegna a Taylor Fritz il quinto trofeo in carriera, il primo del suo 2023. La vittoria in finale è arrivata contro Miomir Kecmanovic, sconfitto 6-0 5-7 6-2.Tennis, il programma degli ATP di Doha, Marsiglia e Rio de Janeiro: Sonego e Musetti all'esordio in due tornei diversi ...